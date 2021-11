Vera Fischer - reprodução do instagram

Vera Fischerreprodução do instagram

Publicado 03/11/2021 15:12

Rio - Vera Fischer, de 69 anos, está com tudo em cima! A atriz publicou uma selfie no Instagram, nesta quarta-feira, e deixou os internautas impressionados com sua boa forma. De shortinho e cropped, a loira exibiu a barriga sequinha.

"De volta para o closet... Ainda não passou, meu povo. Os desenhos no espelho são do little Gabriel (Grunje, de 28, seu filho). Se cuidem, please. Carinho enorme. Dessa sua Vera", escreveu ela, que ainda usou as hashtags "se cuida", "se proteja" e "vacina sim".

Os seguidores de Vera teceram vários elogios a ela."Que gata", publicou Monique Alfradique. "Parece uma garotinha adolescente..Fala aí, Vera. Qual o segredo?", quis saber um fã. "Muito menininha nessa foto! Que lindeza de mulher", avaliou outro internauta.