Ex-BBB fez revelação sexual durante live - Reprodução

Ex-BBB fez revelação sexual durante live Reprodução

Publicado 03/11/2021 14:41

Rio - Arthur Picoli cometeu uma gafe durante uma transmissão ao vivo em uma festa de Halloween, no Rio de Janeiro. O ex-BBB acabou deixando escapar detalhes de sua intimidade ao revelar que fez sexo com uma mulher dentro do carro.

fotogaleria

“Naquela outra festa… Fiquei cagado de cachaça e tal, levei a mulher para dentro do carro, levei bronca dos homens lá do condomínio… A menina sentando gostosinho e o cara batendo na janela, eu falei ‘pera aí’. Fiquei puto, voltei pra festa… Eu morava na Vila do Pan [na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade]”, confessou.

Essa não é a primeira vez que Arthur Picoli revela detalhes íntimos na web. O ex-BBB contou recentemente que recebeu uma proposta de R$ 2 mil para fazerem massagem nos seus pés 'no sigilo'.