Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 14:33 | Atualizado 03/11/2021 14:34

Rio - Rafa Kalimann não foi a Nova York para brincar! A ex-BBB contou, nesta quarta-feira, pelo Instagram Stories, que se dedica a uma rotina intensa de estudos na cidade dos Estados Unidos. Aliás, ela está no país para estudar teatro e aprimorar língua inglesa.

fotogaleria

"O intervalo de aula que tenho é de 10 minutos. É o tempo de pedir o café, pegar, dar duas 'goladas' e voltar para a sala de novo. Vamos lá, está difícil. A coisa está boa", contou a influenciadora, que ainda brincou sobre usar o dia atarefado como "desculpa" para não responder no WhatsApp.

"A gente pode usar isso de desculpa por não responder no Whatsapp. Meu Whatsapp está uma loucura e eu falo para todo mundo que é a carga horária da escola, que não estou conseguindo responder", disse ela, bem-humorada.

Nesta terça-feira, a influenciadora já havia comentado sobre a "aventura muito gostosa" de viver sozinha nos Estados Unidos após dez dias de estadia no país. Ela vai permanecer por lá até o final do ano.

"Completando 10 dias de uma aventura (muito gostosa) de viver o novo e sozinha em um país diferente. O desafio tá sendo imenso, confesso, eu me perco o tempo todo, minha cabeça parece que vai parar quando não consigo me comunicar ou entender as frases ditas rapidamente e eu tenho medo de ser algo sério. E me sinto liberta quando consigo formular a frase certa e que entendem o que quero dizer sem ser com gestos ou Google tradutor (risos). Todos os dias uma descoberta imensa, não só de NY mas também de Rafa", escreveu.