Luísa Sonza comemora aniversário do cantor Jão após lançamento de parceriaReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 13:50 | Atualizado 03/11/2021 14:15

Rio - Luísa Sonza emocionou os seguidores, nesta quarta-feira (3), ao compartilhar uma declaração comemorando o aniversário do amigo e cantor Jão. Além da homenagem, a artista publicou uma sequência de cliques tirados durante as filmagens do videoclipe de "Fugitivos", faixa em que a dupla colaborou, lançada na última segunda-feira.

"Antes de postar as loucuras de ontem preciso parabenizar minha duplinha de fuga e estou me dando o direito de ser bem breguinha e fofa em 3, 2,1. Parabéns pra essa coisinha maravilhosa que eu amo tanto. Sou grata demais por você ter entrado na minha vida, grata pela nossa sinceridade e grata pela parceria e amizade que a gente construiu", declarou a cantora.

Em seguida, Sonza abriu o jogo sobre a parceria com Jão na canção recém-lançada. "Eu achei que só faria mais um trabalho e acabei ganhando um dos meus melhores amigos da música com 'Fugitivos'. Esse mundo que a gente vive tá muito artificial e é bom demais poder ser real o tempo todo com você", confessou.

"Você é muito especial pra mim te amo tanto que te odeio. Eu tô feliz demais com a nossa música e com esse clipe que representa tanto. Espero te ter sempre por perto, sou sua fã", continuou a loira. "Ai, tô emotiva e fofa demais, tchau, Jão. Assistam 'Fugitivos'. Te amo, amigo, tô com saudade de você. Feliz aniversário. Aproveita a viagem", completou, de forma bem-humorada.

Após receber a homenagem, Jão fez questão de agradecer a amiga nos comentários da postagem: "Ô, meu amor! Muito obrigado de coração cheio. Você é incrível e tem um futuro brilhante. Adorei tudo que a gente viveu desde o nosso primeiro vinho. Desculpa, eu não sei responder 'parabéns', estou quase te dando feliz aniversário também. Mas, no fundo, o que quero dizer é obrigado, fugitiva", escreveu o cantor de 27 anos.

Apesar do clima agradável nas redes sociais, os artistas teriam se desentendido na véspera do lançamento do videoclipe de "Fugitivos". Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, os dois tiveram uma discussão após a equipe de Sonza supostamente tentar vazar uma cena do clipe em que os cantores se beijam para contas de entretenimento no Instagram.

De acordo com a jornalista, a ex-esposa de Whindersson Nunes chegou a brigar com o amigo por telefone ao tentar esclarecer a situação, negando seu envolvimento no suposto vazamento. “Estou com muita raiva de você. Estou com ódio de você e quero te matar. Pare de achar que você é a vítima! Eu também me acho vítima e estou magoada com várias coisas. Vamos conversar porque eu não quero lançar o clipe nessa situação desagradável”, teria dito a cantora em áudio enviado ao paulista.



