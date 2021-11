Raissa Barbosa e Victor Ferraz - reprodução

Questionado por um seguidor se iria “voltar para o pornô gay” em uma conta privada nas redes sociais, Wellington, mais conhecido como Victor Ferraz, revelou que sim. “Firme e forte. Marreta vai cantar”, disse Victor.

Término do namoro

A ex-Miss Bumbum terminou o namoro com o ator pornô após ser exposta pelo rapaz em uma live. Ele dizia que havia sido agredido, mas a influenciadora usou suas redes sociais para dizer que estava vivendo em um relacionamento tóxico.

"Ele ligou a live na intenção de me difamar, falando que eu o agredi, quando na verdade eu me defendi dele, eu já estava cansada porque já mandei ele embora da minha casa diversas vezes, e ele não aceita o término. Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos e sempre briga por ciúmes e tenta sempre me difamar. Cansei", escreveu Raissa na última quinta-feira.

Horas antes, durante a madrugada, Wellington fez uma live mostrando ferimentos no lábio e na testa, afirmando ter sido vítima de agressão física por parte de Raissa. "Olha, eu preciso? Eu preciso que você faça isso comigo? Eu preciso que você tire sangue de mim? Eu nunca te agredi, eu não tenho currículo de agredir ninguém, você tem!", disse ele.