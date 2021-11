Diana Rigg como Olena Tyrell em Game of Thrones - Divulgação/HBO

Diana Rigg como Olena Tyrell em Game of ThronesDivulgação/HBO

Publicado 03/11/2021 08:46 | Atualizado 03/11/2021 11:16

Rio - A atriz Diana Rigg, que viveu a personagem Lady Olena Tyrell em "Game of Thrones e que morreu aos 82 anos em 2020, deixou uma herança no valor de R$ 28 mil para sua manicure, Jessca Zhu. No entanto, de acordo com o "Daily Mail", a profissional não aceitou o dinheiro e preferiu doá-lo para o neto da atriz.

fotogaleria

Jessca era manicure de Diana Rigg desde 2001 e disse ao jornal que desenvolveu uma relação "muito especial" com a atriz e ficou bastante surpresa pelo fato de ter sido lembrada em seu testamento. "Eu falei com a filha da Diana e expliquei que o dinheiro deve ir para o neto dela, porque fiz o que fiz por amor. Nós tínhamos uma relação muito especial", disse a manicure.

A profissional também afirmou que a atriz era "muito generosa e humilde". "Ela ficava feliz com as coisas simples da vida, como uma xícara de café. Ela tratava todas as meninas do salão como família e era muito sábia, sempre dando grandes conselhos sobre a vida".

Diana Rigg morreu em setembro de 2020 e deixou uma fortuna de cerca de R$ 16 milhões. A maior parte do dinheiro foi para sua filha, Rachael Stirling, e uma pequena parte para instituições de caridade, além de um singelo montante para amigos e outros familiares.