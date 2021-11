Ludmilla e Anitta - Reprodução

Publicado 03/11/2021 10:01 | Atualizado 03/11/2021 11:04

Rio - Ludmilla tem motivos para comemorar! A cantora colecionou discos de ouro, platina e diamante ao longo da carreira e, nesta terça-feira, decidiu compartilhar algumas placas que ganhou em comemoração às suas vendas. Mas um detalhe chamou atenção dos internautas: Lud "apagou" Anitta da capa do hit "Favela Chegou". Em 2020, as artistas brigaram pela autoria de outra música, "Onda Diferente".

"É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Tudo valeu a pena! Não tenho mais parede pra pendurar quadros de platina, platina duplo, ouro, diamante, etc… Obrigada a todos que fizeram parte disso, valeu a pena", escreveu a funkeira na publicação do Instagram.

No Twitter, os internautas repercutiram o fato da placa que celebra o certificado de diamante do hit "Favela chegou" não ter a foto e nome de Anitta também, parceira de Lud no DVD "Hello Mundo". O mesmo não aconteceu com Gloria Groove e Xamã, parceiros de Lud em outras faixas e que foram mantidos nas placas de comemoração.

"Os anitters começaram a xingar a Ludmilla por causa do certificado de 'Favela Chegou' e eu fiquei: 'ué, por que estão xingando a mulher?' Aí, percebi agora que ela tirou a Anitta do certificado, sendo que a música 'hitou' por causa dela, cadê o profissionalismo?", disparou uma pessoa. "Que história é essa que a Ludmilla tirou a foto da Anitta do certificado?", questionou mais uma.



Outra internauta ponderou que as placas são feitas pela gravadora, não pela cantora. "O certificado vem da gravadora. Sem paciência para os anitters que vivem em mundo paralelo. A Anitta está se ocupando com carreira internacional, cheia de assunto e fofocas, mas os fãs ainda querem ficar falando da Ludmilla", escreveu a pessoa.

Relembre a história

Em 2020, Ludmilla e Anitta brigaram pela autoria de outra música, "Onda Diferente", presente no álbum "Kisses" (2019), de Anitta. Lud chegou a gravar um vídeo de dez minutos para expor que o principal motivo principal do desentendimento e do fim da parceria foi que Anitta apareceu como uma das compositoras da canção, o que não teria acontecido.

Para comprovar o que disse, Lud compartilhou prints de mensagens com a então amiga sobre o problema dos créditos. Anitta, na época, se fez de desentendida. "Tem eu como compositora? Acho difícil, porque nunca pedi nada", disse a artista, que vive nos Estados Unidos hoje.

A confusão tomou proporções maiores quando Ivete Sangalo cantou a música no Rock In Rio e Lud se emocionou por ver "uma mar de gente" reproduzindo sua composição. Os fãs de Anitta, por meio do Twitter, cobraram explicações da artista, já que a faixa está em um disco da poderosa.

"Eu fiz essa música e mostrei para a minha gravadora, mas não deixaram eu trabalhar. Mas gostei tanto que resolvi postar na internet. Ela começou a viralizar e Anitta viu e quis gravar, mas já estava viralizando... Quando a gravadora soube que a Anitta gostou, falou 'ok, vamos nessa'. E no começo éramos apenas eu e Anitta e ela quis trazer um gringo. Foi ela que chegou no Snoop Dogg e a condição dele participar do feat era ter 50% da música, e eu topei", explicou Ludmilla.

Os anitters começaram a xingar a Ludmilla por causa do certificado de Favela Chegou e eu fiquei: "Ué, pq estão xingando a mulher???"



Ai percebi agr que ela TIROU a anitta do certicado sendo que a musica hitou por causa dela, cadê o profissionalismo???? pic.twitter.com/NkbYiU3KQZ — Ben (@biluzitto) November 2, 2021

que história é essa q a ludmilla tirou a foto da anitta do certificado?kkkkkkkk — Walking in Hawaii (@Tucked22) November 3, 2021