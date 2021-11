Tainá Muller - Reprodução/Instagram

Tainá MullerReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 15:00 | Atualizado 03/11/2021 15:07

Rio - Depois de um feriadão de muita chuva no Rio , Tainá Muller aproveitou a folga para curtir uma praia da cidade nesta quarta-feira. A atriz, que atualmente está gravando a segunda temporada de "Bom Dia, Verônica", postou um clique em que aparece de biquíni e recebeu elogios dos seguidores.

"Depois de dias de clima londrino no Rio, finalmente uma folga com sol", escreveu a atriz na legenda da publicação. "Não sei se chamo um padre ou a polícia porque ser linda assim, se não for pecado, é um crime", brincou uma fã. "Maravilhosa. Não esquece o protetor solar", alertou outra.