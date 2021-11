Erasmo - reprodução de vídeo

Publicado 02/11/2021 09:55 | Atualizado 02/11/2021 09:55

Rio - Erasmo Viana deixou os internautas surpresos ao revelar que cogitou atirar em casais gays com arma de paintball no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A revelação foi feita durante uma conversa sobre perda de peso com Gui Araujo e Tiago Piquilo em 'A Fazenda 13', da Record TV. O ex de Gabriela Pugliesi contou que não conseguia se exercitar no parque porque o local é um 'motel a céu aberto'.

"Velho, a noite é um motel a céu aberto o Ibirapuera. Os gays, cara, eles vão... E outra, quem treina lá, como eu corro todo dia de manhã lá, às vezes, vê os papeis melados de bosta no chão, camisinha pra car*lh*. Quando você corre dentro do mato, de noite, os caras vão transar lá", iniciou Erasmo.

Ele então sugeriu uma solução: atirar nas pessoas com armas de paintball. "Aí, encosta nas árvores, fica transando e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando pau lá", continuou o peão.



o usuário original do vídeo apagou ele, maaaaas temos ele aqui:#AFazenda pic.twitter.com/0eclbDp8Ax — É o Assunto (@EoAssunto_) November 2, 2021

Nas redes sociais, os internautas acusaram Erasmo de homofobia. "Erasmo, escroto. Se mostrando homofóbico. Dizendo que gostaria de atirar nos gays no Ibirapuera. Engraçado, se no caso fossem os héteros?", perguntou um internauta. "O que Erasmo acabou de falar sobre os gays não somente é típico de homofóbico, é também similar ao que os assassinos pensam. Falar de pegar arma pra atirar nos gays? Como pode isso?", destacou outro.