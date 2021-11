Atriz alertou os fãs sobre os cuidados com a saúde - Reprodução

Atriz alertou os fãs sobre os cuidados com a saúdeReprodução

Publicado 03/11/2021 15:39

Rio - Isabella Santoni conversou com seus seguidores, nesta quarta-feira (03), pelos stories do Instagram, sobre a fase final do seu tratamento para pneumonia. A atriz aproveitou para alertar os fãs sobre os cuidados com a saúde.

fotogaleria Enquanto curtia uma caminhada na praia, Isabella falou sobre o assunto. "Amanhã meus remédios acabam e eu já estou bem melhor", garantiu.

"Valorizem a saúde e o bem estar de vocês. Esse é o nosso maior tesouro. Não deixe a vida passar sem se movimentar, dançar, caminhar e correr! De estar em celebração com a natureza (tanto a externa quanto a interna)", aconselhou.