Mocita Fagundes se declarou ao marido, Tarcísio Filho - Reprodução da internet

Publicado 03/11/2021 18:43

Rio - Mocita Fagundes publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (03) uma declaração de amor para o marido, Tarcísio Filho. Na homenagem, a diretora falou sobre as diferenças entre ela e o filho de Glória Menezes e Tarcísio Meira, e contou o 'segredo' do casamento deles.

"O segredo do meu casamento se explica muito nessa foto. Ele é silêncio, eu sou barulho. Eu fui sozinha para o sambódromo ver a Mangueira desfilar com o tema “das Marielles, Malês”. Comprei um ingresso numa frisa e fui. Estava louca pra ver um desfile de pertinho. Ele tem pavor de carnaval. Eu amo", disse.

"É bem assim! Ele fica em casa lendo, eu vou me acabar na avenida. E nós respeitamos nossas escolhas. De lá eu fiz um FaceTime pra ele. Eu estava feliz, queria dividir isso com ele – que eu amo tanto. E ele me devolve um sorriso lindo do tipo… 'só tu mesmo, aproveita!' Somos uma dupla e tanto”, se declarou.



"Eu na corrida, tu na bicicleta. Eu atrás das câmeras, tu na frente. Nós dois curtindo um museu juntos! (somos loucos por um museu). É assim que levamos nossa vida. Tentando deixar as coisas mais leves, nos amando e acima de tudo – respeitando nossas escolhas. Isso pra mim – é o amor bacana", concluiu.