Thaila Ayala, Sophie Charlotte e Fiorella Mattheis - reprodução do instagram

Publicado 03/11/2021 20:10

Rio - Thaila Ayala recebeu uma visita pra lá de especial nesta quarta-feira. A atriz posou ao lado das amigas Sophie Charlotte e Fiorella Mattheis e publicou um clique com elas no Instagram. As três se conheceram em 2007, quando atuavam em 'Malhação', da TV Globo. Até hoje a amizade segue firme e forte.

fotogaleria

"Amo vocês, titias de Chico!", escreveu Thaila, que espera o primeiro filho, Francisco, fruto de seu casamento como ator Renato Góes. Fiorella também compartilhou o momento em sua rede social. "Só quem tem melhor amiga grávida vai entender. Coração explode!", publicou.