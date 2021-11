Thaila Ayala - reprodução do instagram

Thaila Ayala

Publicado 01/11/2021 13:54

Rio - Thaila Ayala deu alguns detalhes de sua gestação e sobre os planos para a chegada do filho, que se chamará Francisco, através do Instagram Stories, neste domingo. A atriz, que está grávida de sete meses, adiantou para os internautas que não contará com a ajuda de babá nos primeiros vezes. "Como tenho o privilégio de poder parar minha agenda, e vou parar nos primeiros meses, eu não quero babá. Só eu, Renato (Góes, seu marido), o bebê e Deus nos primeiros meses. Depois, mais pra frente, com certeza eu vou precisar", disse.

Ao ser questionada sobre o tipo que parto que deseja, ela contou que vai tentar o normal. "Vou tentar parto normal porque eu realmente tenho vontade de viver essa experiência, mas se por algum motivo não for possível, vamos de cesariana sem problema algum. Meu medo real é ter alguma complicação que interfira na saúde do meu filho", desabafou.



Thaila ainda surpreendeu ao revelar o tema do quartinho de Francisco. "O tema é um quarto de adulto para uma criança. Eu não gosto de quarto infantil. Então, estou fazendo um quarto de adulto com um berço.

A atriz também deixou claro que a gravidez foi planejada. "Eu tinha DIU, tirei, programamos, conversamos e tentamos. Eu perdi duas vezes. No segundo aborto, que foi uma gravidez nas trompas, em fevereiro, eu tinha decidido que só tentaria de novo a partir de dezembro. Mas eu descuidei e engravidei em abril. Então, essa gravidez foi planejada, mas nem tanto", explicou.