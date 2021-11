Anitta se veste de Britney Spears - reprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 11:35

Rio - Anitta surpreendeu os internautas mais uma vez ao se fantasiar de Britney Spears para uma festa de Halloween, em Los Angeles, na Califórnia, neste domingo, dia 31. O look foi inspirado no que a princesinha do pop usou para sua performance no VMA de 2001, quando ela performou o hit "I'm a Slave 4 U" na premiação. A produção teve direito até a uma cobra de pelúcia.

Em alguns cliques publicados no Instagram, a Poderosa exibiu toda sua sensualidade. "Now watch me (Agora me observe)", escreveu ela. Na festa, a Poderosa compartilhou algumas fotos com os internautas. Mas uma que chamou a atenção foi a que ela estava ao lado de Hailey Bieber, modelo casada com o cantor Justin Bieber.

Os internautas curtiram a fantasia de Anitta. "Meu Deus, eu tô impactado com a Anitta fantasiada de Britney... o look ficou muito parecido. Nos mínimos detalhes", comentou um usuário do Twitter. "Anitta de Britney tá simplesmente impecável", destacou outro.