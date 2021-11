Octavio Ocaña - Reprodução

Publicado 31/10/2021 19:51 | Atualizado 31/10/2021 19:55

Rio - O ator mexicano Octavio Ocaña não resistiu após ser ferido por um disparo de arma na cabeça e faleceu aos 22 anos de idade, nesta sexta-feira, segundo a CNN Español. A morte do intérprete de Benito, da novela "Te Dou A Vida", em exibição pelo SBT atualmente, está cercada de controvérsias e mistérios.

A Procuradoria Geral da República do Estado do México confirmou a morte do ator em um comunicado. "O corpo foi encontrado dentro do carro que ele dirigia", disse o único documento de investigação oficial até o momento, o qual informou que o ator "perdeu a vida com um tiro na cabeça".

Mas não se sabe mais que isso. À princípio, a imprensa mexicana chegou a noticiar que o jovem teria sido vítima de um roubo, sendo feito de refém, culminando em uma perseguição com a polícia, até que um disparo o teria matado.

Versão da Procuradoria

No entanto, a Procuradoria emitiu uma versão diferente em seu comunicado. Segundo ela, o ator, que estava acompanhado por outros dois amigos, furou uma "blitz" na cidade de Atizapán de Zaragoza por estar possivelmente alcoolizado, o que teria gerado a perseguição policial, de acordo com depoimentos recolhidos pela Procuradoria.

No meio da perseguição, ele teria perdido o controle do carro e teria sido encontrado morto com "uma lesão por arma de fogo e (em seguida) os dois acompanhantes foram detidos pelos policiais militares".

Versão do pai

Por outro lado, o pai do artista, Octavio Pérez, não acredita nesta versão. Em entrevista concedida depois do velório, ele disse estar "destroçado" pela morte de seu filho e que as pessoas que acompanhavam Octavio eram de confiança.

Outra controvérsia encontra pela imprensa mexicana é a de que ele teria sido levado ao hospital, não teria sido encontrado morto na caminhonete.

Homenagens

Após a notícia da morte, Octavio Ocaña recebeu homenagens póstumas. Sua namorada e mãe de seu filho, Nerea Godínez, fez um desabafo. "Queria encontrar a maneira correta de explicar ao nosso filho a sua ausência, a falta que você vai fazer no nosso dia a dia, que o 'papai Tavo' não vai voltar para casa. Talvez ele ainda não entenda o significado do que aconteceu, ele simplesmente não vai te ver nunca mais. E isso faz meu coração despedaçado quebrar ainda mais", começou ela.

"Você veio em nossa vida para ficar e assim será, embora agora de outra forma, de qualquer forma, peço que não nos deixe, que me acompanhe em meus sonhos para que aí possamos cumprir tudo o que almejamos. Eu te amo, Octavio, em cada milímetro do meu ser", continuou.

"Espero que o tempo me ensine a viver uma vida sem você, por agora terei que administrar minhas manhãs sem seu abraço, minhas tardes sem nosso jeito especial de nos divertir e minhas noites sem seu calor para me envolver e me sentir segura. Eu te amo pelo resto da minha vida, meu precioso rei", finalizou Nerea.

Já um perfil da Televisa, emissora que produziu a novela "Te Dou A Vida", destacou a alegria do ator. Querido Octavio, “Benito”, obrigado por toda alegria que nos deu. Sempre estará presente na nossa memória e em nossos corações. Tua luz não se apagará nunca", escreveu.

Querido Octavio, “Benito”, gracias por toda la alegría que nos diste. Siempre estarás presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Tu luz no se apagará nunca.



Descanse en paz. pic.twitter.com/lP0LwRpiGT — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) October 30, 2021