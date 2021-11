Cristiana Oliveira sofre acidente durante caminhada - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2021 17:42

Rio - Cristiana Oliveira preocupou os seguidores ao postar uma foto em que aparece com olho esquerdo lesionado neste domingo. A atriz, de 57 anos de idade, explicou que sofreu um acidente inusitado enquanto caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro neste fim de semana.

fotogaleria

Sem dar muitos detalhes, ela posou com um tampão no olho após sofrer um corte na córnea, tecido translúcido que fica na superfície do olho e protege a visão de ameaças externas. “Um passeio inofensivo, um vento, pedregulhos no olho. Resultado, cortei a córnea”, escreveu ela.