Publicado 31/10/2021 15:41

Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, impressionou os internautas neste domingo. É que a apresentadora ousou na escolha de seu look para curtir o Halloween, nos Estados Unidos. Ela usou um vestido todo vazado e cobriu suas partes íntimas com fita. A produção ainda contou com uma máscara. "Happy Halloween, treats or tricks (Doces ou travessuras)?", perguntou ela.

Os internautas logo reagiram a publicação. "Quanta sensualidade, Gimenez..... Está fantasiada de que, mulher fatal?", quis saber um. "Acho que a maioria vai tentar dar um zoom. Ficou Show!", comentou outro. "Uma deusa", destacou um terceiro.