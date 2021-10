Grazi Massafera caracterizada de Larissa. - Reprodução Internet

Grazi Massafera caracterizada de Larissa. Reprodução Internet

Publicado 31/10/2021 14:25







A atriz Grazi Massafera relembrou a preparação para interpretar a personagem Larissa em "Verdades Secretas", novela da Globo exibida há seis anos em TV aberta.

A trama, que é reexibida neste ano pela emissora carioca na faixa das 23h, mostra Grazi dando vida a uma modelo que se afunda no mundo das drogas. A atriz relembrou, em entrevista para Carla Bittencourt, do site Metrópoles, que foi até a Cracolândia, em São Paulo (SP), para conversar com usuários de drogas.

"Primeiro fui estudando, conversei com especialistas, fiz um amplo estudo de imagens de filmes já consagrados, clássicos do tema. Fui até a cracolândia, conversei com os dependentes químicos. Depois fui para o processo corporal, estudar como era a sensação de cada droga no corpo e aí fui explorando o meu corpo, um processo bem exaustivo", relembrou Grazi.

Massafera foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz por causa da personagem e confessou que "Larissa" foi um divisor de águas na carreira. "A Larissa foi um divisor na carreira e de profissão até. Com ela eu entendi muita coisa da profissão. É um trabalho e uma personagem com uma grande função social e eu acho que as pessoas também receberam dessa forma. Me orgulho disso", comemorou.