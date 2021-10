Alec Baldwin - Reprodução Internet

Alec BaldwinReprodução Internet

Publicado 31/10/2021 13:56

fotogaleria

"Eu não sabia para onde estava indo, apenas dirigi. Eu trouxe [Alec] para cá porque temos que lamentar a morte de Halyna", confessou ela, à publicação. "Alec realmente teve um trauma. Estou tentando evitar o transtorno de estresse pós-traumático", acrescentou.

A esposa do ator também disse que torce para que ele volte logo a atuar e revelou como ele tem se sentido: "Ele precisa de espaço para cuidar da sua saúde mental [...] Foi uma coisa horrível o que aconteceu. Alec se sente péssimo".

Alec Baldwin se pronunciou sobre morte de Halyna: 'Ela era minha amiga'

Investigação

Dave ainda relatou que a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, entregou a arma aberta para que ele a inspecionasse, mas admite não ter checado todos os cartuchos. "Ele avisou que deveria ter checado todas elas, mas não checou, e não conseguia se lembrar se ele girou o tambor da arma", diz o registro do depoimento. Em depoimento à polícia, o diretor assistente do filme 'Rust', Dave Halls confessou que não fez a inspeção completa da arma que entregou a Alec Baldwin, segundo informações do 'The New York Times'. Dave ainda relatou que a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, entregou a arma aberta para que ele a inspecionasse, mas admite não ter checado todos os cartuchos. "Ele avisou que deveria ter checado todas elas, mas não checou, e não conseguia se lembrar se ele girou o tambor da arma", diz o registro do depoimento.

Na última quarta-feira, o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, e a promotora Mary Carmack-Altwies, deram uma entrevista coletiva sobre o casoe confirmaram que o ator usava uma arma carregada com munição real que não deveria estar no set. Na coletiva, Adan também informou que os investigadores recuperaram um projétil de chumbo que pode ter sido disparado da arma usada pelo ator Alec Baldwin.