Bon Jovi - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 31/10/2021 11:15

Rio - Jon Bon Jovi foi diagnosticado com o novo coronavírus minutos antes de subir ao palco de um show em Miami, nos Estados Unidos. As informações são da equipe do artista enviadas ao site Variety.

“Jon está totalmente vacinado e se sentindo bem”, informou a equipe da banda Bon Jovi.

O cantor, em decorrência do diagnóstico, não realizou sua apresentação no local.

Não é a primeira vez que o Bon Jovi enfrenta esse problema: Dave Bryan, tecladista da banda, testou positivo para o covid-19 no ano passado.