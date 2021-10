Bárbara Evans e Gustavo - reprodução do instagram

Bárbara Evans e Gustavo reprodução do instagram

Publicado 31/10/2021 08:58

Rio - Bárbara Evans, de 30 anos, espera uma menina! O anúncio foi feito em uma chá revelação, transmitido através de uma live no Instagram, neste sábado. A criança se chamará Ayla e é fruto do relacionamento da modelo com Gustavo Theodoro.

fotogaleria

O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Uma explosão de fogos de artifício na cor rosa revelou para os papais de primeira viagem o sexo do bebê. Ao descobrir que era uma menina, Bárbara se emocionou.

No Instagram, a modelo publicou fotos do momento. "Nosso sonho se realizando. Seja muito bem-vinda, minha filha tão sonhada e esperada! Mamãe e papai te amam demais. Vem, Ayla", escreveu ela.