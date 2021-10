Zélia Duncan - Divulgação/Roberto Setton

Zélia DuncanDivulgação/Roberto Setton

Publicado 30/10/2021 21:22 | Atualizado 30/10/2021 21:23

Rio - Zélia Duncan publicou um texto neste sábado para se defender das críticas que recebeu por uma suposta mensagem em que faz piadas com a escritura sagrada. Nos prints que andam circulando por grupos de WhatsApp e pelas mídias sociais, as frases "pode sapatão" e "pode viado" estão sendo atribuídas à cantora e compositora carioca.

fotogaleria

"Gente, que loucura, eu nunca rabisquei nenhuma Bíblia. Um monte de gente repostou aquilo, que estava nas redes, mas vocês cismaram e fizeram uma fake comigo", começou dizendo, para depois ressaltar: "Eu não faço pouco de nenhuma fé, vocês usam Deus para ameaçar os outros. Deus não é amor? Mas que coisa".

Com a interação dos usuários do microblog, Duncan enfatizou: "Diante do que estão tentando fazer com mentiras e ameaças, usaremos a língua que essas pessoas conseguem entender. Serão acionadas. Depois choram e clamam por direitos humanos". A publicação da artista foi inundada de comentários – uns apoiando a ação judicial e outros afirmando que ela "está sumida e querendo aparecer de todas as formas".