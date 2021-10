Geisy Arruda - Reprodução

Publicado 30/10/2021 21:32 | Atualizado 30/10/2021 21:36

A influenciadora Geisy Arruda está preparada para causar no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que está fazendo o maior sucesso entre as famosas. Geisy revelou ao Splash, do UOL, que preparou ensaios, resgatou vídeos caseiros nunca postados e prometeu surpreender ao mostrar detalhes da cirurgia íntima realizada.

"A cirurgia íntima causa muita comoção. Posso dizer que a minha 'arrudinha' se transformou. Ela não é mais a mesma. Está menor, diferente", confessou Geisy, que cobra assinatura mensal no valor de R$ 167.

A "arrudinha" é como Geisy se refere a própria vagina. A influenciadora também separou um acervo para os fãs com vídeos caseiros. Ela garante que há registros que só o namorado teve acesso e, por isso, cobra um valor considerado alto na plataforma.

"Tenho um acervo pessoal grande. Namorei muitos anos um rapaz que morava em Recife e outro de Portugal. Por namorar à distância, estou acostumada a fazer vídeos caseiros, eróticos. Nunca apaguei esses vídeos porque sempre achei muito sexy e bonitos. Aos poucos vou liberá-los porque é muita coisa. É um pouco mais caro porque vou dar um meu melhor. Literalmente. Há coisas que só o meu ex-namorado viu e eu não apaguei por dó. Quem paga tem essa exclusividade", completou.