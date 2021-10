Luis Lobianco participou do Altas Horas - Globo/Divulgação

Publicado 31/10/2021 08:50

Rio - No 'Altas Horas', deste sábado, Luis Lobianco revelou como foram as gravações da nova temporada do 'Vai Que Cola', no Multishow, sem a presença de Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano em decorrência da Covid-19. "A ficha parece que não cai. Uma pessoa tão presente, tão gigante quanto o Paulo. Toda vez que chegamos no estúdio a gente lembra do Paulo em qualquer detalhe, a presença dele é muito forte. Ao mesmo tempo, você ter colegas tão fortes e corajosos, que levantaram a cabeça e peitaram fazer humor no meio de tanta dor", contou.

O humorista será homenageado no programa que vai ao ar a partir da segunda, dia 1, no Multishow. "O Paulo representa muita gente, mais de 600 mil pessoas que foram embora pela doença, pela negligência e pela falta de vacina. Fica muito claro qual é nossa missão e é um amadurecimento enorme. Tenho certeza que essa temporada é muito especial", afirmou Lobianco.