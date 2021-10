Amigos e familiares se reúnem no dia em que Paulo Gustavo completaria 43 anos - reprodução do instagram

Publicado 30/10/2021 10:54 | Atualizado 30/10/2021 13:06

Rio - Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano em decorrência da covid-19, completaria 43 anos neste sábado. Através do Instagram, o marido do humorista, Thales Bretas relembrou as comemorações anteriores do casal e confessou não conseguir ficar alegre nesta data, que foi oficializada como o dia do humor, em homenagem ao humorista.

fotogaleria

"Passei 8 dos meus 33 aniversários ao seu lado! O primeiro no comecinho do namoro, e o último no dia em que você precisou ser internado. Vivi os anos mais lindos da minha vida! Realizei os meus maiores sonhos e projetos! Juntos, celebrávamos todos os dias! E nos aniversários, claro, com doses extras de alegria e amor junto aos amigos", começou o dermatologista.

"Hoje, no seu aniversário, não temos mais sua vida para comemorar… Mas vou continuar agradecendo, pra sempre, o dia em que você veio ao mundo, e tudo o que você transformou nesses 42 anos que viveu aqui! Queria estar vibrando na alegria que você tanto espalhou e merece! Ainda não consigo… Mas estou com nossa família emanando muito amor, e tenho certeza que você vai sentir, de onde quer que esteja! Obrigado por transformar o meu mundo e o de tanta gente! Obrigado pelo marido que foi, pelo pai que se tornou, pelo amigo, companheiro…. Pelo ser humano com quem tive a sorte de viver uma linda história! Você, realmente, não era desse mundo… e com certeza esse mundo nunca mais será o mesmo sem você! Meu amor eterno, TB", escreveu ele.







Amigo da família, Marcos Majella publicou um clique em que aparece com Thales, os filhos dele Gael e Romeu, Déa Lúcia, Ju Amaral, Julio Marcos, Ingrid Guimarães, Fiorella Mattheis em uma reunião íntima. "Passamos o dia compartilhando amor, dividindo a dor e relembrando histórias. Não é fácil, mas seguimos resistindo e sorrindo. Obrigado, Thales Bretas por nos receber com tanto carinho. Viva, PG. 30/10 , a data do seu aniversário, agora é oficialmente o #DiaDoHumor. Te amo", escreveu.