Paola curte praia em seu aniversárioReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2021 10:40 | Atualizado 31/10/2021 10:57

Rio - Paola Carosella celebrou a chegada dos seus 49 anos na praia. A chef compartilhou com os seguidores no sábado (30) imagens suas de maiô e agradeceu as felicitações.

"49 [anos] e ainda não aprendeu a fazer posse na praia. Obrigada por tanto! É muito amor junto! Não acredito às vezes merecer tanto", legendou a publicação.

Paola Carosella ficou conhecida do grande público durante sua participação como jurada no Masterchef Brasil, na Band. A chef deixou a atração em março. "Obrigada a todos os que trabalham comigo nos restaurantes e seguraram essa onda que não foi nada fácil! Foram os anos mais intensos e incríveis da minha vida. Minha gratidão e reconhecimento por tudo e por tanto", disse na época.