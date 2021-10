Anitta - reprodução do instagram

Publicado 31/10/2021 09:22

Rio - Anitta ousou mais uma vez na escolha de seu look para o Halloween, nos Estados Unidos. A Poderosa, desta vez, escolheu uma fantasia bem sexy para a festa: de Pantera Cor-de-Rosa. Com um macacão bem justinho, orelhas e até rabo, a cantora esbanjou boa forma e sensualidade ao posar para cliques publicados no Instagram, na madrugada deste domingo.

fotogaleria

"Pantera Cor-de-Rosa pro Halloween", escreveu ela na legenda, em inglês, citando Sabrina Sato, que usou a mesma fantasia em 2018. "Eu amei! Tá muito linda!", publicou a apresentadora nos comentários.