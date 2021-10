Anitta pede ajuda de fãs ao passar por perrengue chique com fantasia de Halloween - Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 15:52

Rio - Anitta está passando por um perrengue chique nos Estados Unidos e pediu ajuda para os seus seguidores nesta quarta-feira (27) em suas redes sociais.

Em seus Stories do Instagram, a cantora perguntou se alguém pode trazer sua fantasia de Halloween que está no Brasil. "Preciso de ajuda. Tem alguém vindo do Brasil aqui para os Estados Unidos, para Nova York ou Miami, hoje ou amanhã? Minha fantasia de Halloween está no Brasil, estou reciclando de uma amiga", contou.

"Alguém traz para mim! Alguém me manda mensagem! Algum comissário, piloto, aeromoça, alguém?", implorou.

Anitta está morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, para promover sua carreira internacional, mas voltará ao Brasil em grande estilo no fim do ano como a atração da festa “Chá da Alice” . O evento será dia 30 de dezembro, véspera de réveillon, para mais de 10 mil pessoas no Tivoli Park, na Barra da Tijuca, e com os brinquedos do parque funcionando.

