Gil do Vigor já faturou dez vezes o valor do prêmio do BBB 21Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 13:21 | Atualizado 27/10/2021 13:22

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor tem bons motivos para comemorar. Apenas seis meses após deixar o reality show da Globo, o economista contou em entrevista para a "Forbes" que já faturou dez vezes o valor do prêmio principal do programa.

"Já faturei R$ 15 milhões", declarou Gil, que desde que deixou o confinamento tem estampado campanhas publicitárias de marcas consagradas. "Para alguém que veio de onde eu vim, era muito dinheiro e eu pude sair do emprego e focar nos estudos. Era um sonho se tornando realidade. Obrigado, meu Deus. Só quero que mais pessoas também consigam, assim como eu, vencer na vida", declarou.