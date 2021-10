Lucca Dias e Thais Braz terminam o namoro novamente - Reprodução Instagram

Publicado 27/10/2021 11:17

Rio - A ex-BBB Thais Braz anunciou nesta segunda-feira (25) o fim de seu namoro com o Lucca Dias. A influenciadora e o rapaz já haviam se relacionado antes do BBB21 e retomaram o namoro há um mês.

Em seu perfil do Twitter, a modelo revelou a novidade para os fãs. "Para as minhas conchinhas que me perguntaram muito nesses últimos dias, sim, estou solteira, optamos por terminar o relacionamento. Está sendo um ano de muitas mudanças e renovações na minha vida. Estou focada no meu trabalho", contou.

Nos comentários, os fãs deram apoio a ex-BBB. "Espero que você esteja bem, você merece o mundo meu bem", desejou uma seguidora. "Que esse seu ciclo seja repleto de coisas boas, fica bem meu amor você é incrível sua felicidade é a nossa", disse outra. "Você merece ser tão feliz thata, muito sucesso nessa sua nova fase!", completou mais um.

