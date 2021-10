Gilberto Braga e Edgar Moura Brasil - Reprodução/Instagram

Gilberto Braga e Edgar Moura BrasilReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 08:59

Rio - Após o anuncio da morte de Gilberto Braga aos 75 anos, famosos e anônimos enviaram mensagens de apoio ao marido do autor, o decorador Edgar Moura Brasil, pelas redes sociais. Gilberto e Edgar estiveram juntos por 48 anos. Até o momento, ele não se manifestou publicamente sobre o falecimento do marido, vítima de complicações por conta de uma infecção sistêmica.

No perfil de Edgar, famosos e anônimos deixaram recados. "Edgar, sinto muito… Que ele descanse em paz", escreveu o ator Leonardo Miggiorin. "Receba meu beijo", postou o ator Marcelo Serrado. "Edgar, todo meu carinho, meu querido. Missão cumprida a do Gilberto. RIP", pontou Leiloca Neves, ex-integrante do grupo As Frenéticas.

Já o ator Fabio Villaverde relembrou produções do autor nas quais foi convocado para participar. "Meu carinho. Meu respeito. Meu amor. Gilberto foi o grande responsável pelos grandes trabalhos da minha carreira. 'Brilhante' (1981) e 'Vale Tudo' (1988). Gratidão eterna. Deus conforte seu coração, Edgar", escreveu.

Relação longeva

Gilberto e Edgar viveram juntos por 48 anos. Em 2014, eles oficializaram o relacionamento com uma cerimônia no apartamento do casal, no Arpoador, Zona Sul do Rio, após ficarem noivos em uma viagem a Paris, na França. Diversos famosos compareceram ao casamento.



Para o jornalista Bruno Chateaubriand, a relação entre Gilberto e Edgar foi uma "uma história de amor que marcou época". No Instagram, ele postou uma homenagem ao casal após a morte do autor de novelas e falou sobre a importância da relação deles para outros LGBTQIA+ dos anos 80 e 90.

"Eles podem ser considerados a verdadeira avant-garde do relacionamento homoafetivo no Brasil. Em uma história de 48 anos de relacionamento, o casal Edgar Moura Brasil e Gilberto Braga se tornou referência para muitos, em tempos em que ser gay era algo ruim para a maioria das famílias do nosso país", escreveu Bruno.

"Me sentia seguro, ainda nos anos 90, ao saber que pessoas bem sucedidas poderiam amar e serem felizes em relacionamentos homoafetivos. Foram uma referência para mim. Estive presente no casamento dos dois em março de 2014, no Arpoador. A união de um dos maiores novelistas, campeão de Ibope, “pai” de Odete Roitman, a um dos maiores nomes da decoração do Rio de Janeiro, um artista de extremo bom gosto", continuou.

"Lembro-me de um casamento que coroava 41 anos de amor. Os noivos entraram ao som de Faz parte do meu show, de Cazuza, música que fez parte da trilha sonora de Vale Tudo, grande sucesso de Gilberto Braga. Na época Gilberto brincou: 'Temos que casar porque Edgar está grávido', disse rindo para os amigos, Fernanda Montenegro, Glória Pires e Silvio de Abreu", relembrou.



"Hoje, Edgar seguirá seu caminho nesse plano sem Gilberto, mas com a certeza que ajudaram a normalizar algo que não era nada normal décadas atrás", completou o jornalista nas redes sociais.