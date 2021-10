Thaynara OG e Gustavo Mioto - Reprodução Instagram

Publicado 26/10/2021 19:51

Rio - Thaynara OG e Gustavo Mioto se pronunciaram pela primeira vez sobre término do namoro. Em entrevista ao site 'Hugo Gloss', o cantor deixou claro que o término foi amigável.

“Nos separamos sim, mas foi tudo tranquilo, sem brigas e discussões. O carinho que eu sinto por ela e pela família dela sempre existirá. Aprendemos e evoluímos muito um com o outro, e ela sempre será uma pessoa especial na minha vida", afirmou ele, que acrescentou: "A razão foi o desgaste natural, que não estava sendo saudável pra nenhuma das partes. Acho que todos os términos estão ligados sim, porque acabam virando uma bagagem do relacionamento num todo. Terminamos em uma conversa em que os dois viram que seria melhor assim. O futuro a Deus pertence, mas no momento, estamos de acordo a seguir caminhos diferentes".

Em nota, Thayanara reforça o discurso de Gustavo e diz que é grata por tudo que viveram. “Relacionamentos terminam e ciclos se encerram. Nós tivemos o tempo certo de nos conhecermos, fazermos parte da história um do outro e de reconhecer a hora de seguir caminhos diferentes. Somos gratos por tudo que vivemos e aprendemos um com o outro. Temos certeza de que todo esse tempo juntos não foi em vão e de que sairemos pessoas ainda melhores”.

Esse é o terceiro término dos dois, que assumiram o namoro em 2018.