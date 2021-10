Advogada usará as peças em festa de aniversário - Reprodução

Publicado 26/10/2021 17:50

Rio - A influenciadora Deolane Bezerra, a doutora que acumula 11 milhões de seguidores no Instagram, encomendou joias avaliadas em mais de R$ 1 milhão para comemorar o aniversário. O responsável pelas peças é Paulo Teixeira, o joalheiro das maiores celebridades do país.



fotogaleria Paulo Teixeira revelou que as joias de Deolane serão exclusivas, mas foram inspiradas em peças produzidas para a cantora Ivete Sangalo. Ao todo, serão seis joias feitas com diamantes brancos e canários. Uma pulseira custa R$ 89 mil e o anel R$ 136 mil. O colar, que está sendo finalizado, segue guardado em segredo.

"Ela falou mais ou menos o que queria, olhou o Instagram e gostou da joia feita para a Ivete, disse que era o que sonhou para o evento. Aí eu disse que a gente ia fazer uma exclusiva para ela. Apresentei o projeto, ela ficou apaixonada e hoje eu brinquei com ela. Mandei um anel e uma pulseira para ela ver o vídeo e a gente publicou", conta Paulo Teixeira.

O vídeo repercutiu na internet e chocou os fãs de Deolane Bezerra. A influenciadora brincou que gastou todo o dinheiro conquistado em publicidade com as joias. Essa não será a primeira vez que a doutora vai usar uma joia produzida por Paulo Teixeira. Deolane foi presenteada por Carlinhos Maia com uma pulseira assinada pelo joalheiro.

"Quem me apresentou foi o Carlinhos, quando deu a pulseira de presente para ela. Aí ela me falou: 'Paulo, eu estou querendo muito uma joia linda para o aniversário'. Ela está se programando para o aniversário, vai ser uma mega festa, ela já gastou quatro milhões e eu acho que é um momento legal da vida dela e ela quer celebrar", explicou.