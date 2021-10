Andressa Urach faz desabafo sobre insatisfação com o corpo aos cinco meses de gravidez - Reprodução/Instagram

Andressa Urach faz desabafo sobre insatisfação com o corpo aos cinco meses de gravidezReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2021 17:10

Rio - Grávida de cinco meses, Andressa Urach usou suas redes sociais, nesta terça-feira (26), para compartilhar um desabafo sobre as mudanças em seu corpo. A modelo abriu o jogo após uma seguidora questionar o motivo da vice-Miss Bumbum não publicar fotos da gravidez de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Tiago Lopes.

fotogaleria

"Primeiro que a minha barriga está muito pequenininha ainda, está uma azeitoninha", começou, justificando a falta de cliques da gravidez. "Mas eu não estou me sentindo bonita, sabe? De rosto até estou me sentindo bonita, mas o corpo está mudando, está tudo meio diferente. Sei lá, não sei se é só comigo, se vocês também passam por isso quando estão grávidas. Mas ainda não tirei nenhuma foto assim mostrando a barriga", continuou Urach.

Em seguida, a influenciadora comentou que não descarta a possibilidade de posar para algumas fotos, mas lembrou a rotina agitada que tem tido. "Quando estiver bem maior acho que vou postar. Mas não estou em uma fase de tirar muita foto. Também estou com muitos cursos, estou bastante cansada, bastante atarefada", afirmou a ex-A Fazenda.