Julia Franhani desabafa sobre término com Lucas PenteadoReprodução

Publicado 26/10/2021 16:51

Rio - Júlia Franhani abriu uma live em seu Instagram, nesta terça-feira (26), e desabafou com seus seguidores sobre os traumas causados pelo término polêmico com o ator Lucas Penteado. Os dois terminaram após o ex-BBB acusar a ex-noiva de tê-lo traído com o segurança do condomínio.

"Toda vez que vocês verem esse vídeo por aí, mesmo que seja por acaso, tentem se colocar no meu lugar. Vocês não têm noção do quanto isso é torturante para mim. Eu durmo e acordo escutando ele gritar o meu nome desse jeito todos os dias. São cenas que não saem da minha cabeça de jeito nenhum desde o dia do acontecido”, começou o desabafo.

"De lá para cá, são dias sem dormir direito e sem comer direito. Vocês não têm noção do quanto eu tenho nojo de ler mensagens e comentários ridículos ainda mais vindo de mulheres. Vocês não têm noção do quanto tudo isso vem sendo dolorido para mim e 100% prejudicial à minha saúde."

Julia finalizou o relato explicando o impacto que a atitude de Lucas Penteado causou em sua vida. "Ele prejudicou e está prejudicando uma vida, a minha vida. Eu não aguento mais isso, não aguento mais ter que levantar todos os dias com essas conturbações na minha cabeça, não aguento mais fingir que está tudo bem e que ficou por isso mesmo, que já está tudo resolvido, não gente, não está sendo fácil fingir que está."