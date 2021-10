Thaila Ayala - reprodução do instagram

Thaila Ayalareprodução do instagram

Publicado 26/10/2021 15:14 | Atualizado 26/10/2021 15:15

Rio - Grávida de sete meses, Thaila Ayala, de 35 anos, surgiu linda, enquanto renovava o bronzeado, em um clique feito pelo marido, Renato Góes, de 34. A atriz, que está em um resort de luxo no município de Aquiraz, no Ceará, publicou a imagem em seu Instagram, nesta terça-feira. Ela ainda contou que essa é a última viagem de avião do casal antes do bebê nascer.

"Última viagem (de avião) de painho e mainha de Chico, e não podia ter escolhido lugar melhor", escreveu Thaila.

A atriz e Renato esperam o primeiro filho, que se chamará Francisco.