Britney Spears anuncia que está escrevendo livroReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2021 14:35

Rio - Britney Spears está cada dia mais perto de se ver livre da tutela do pai, Jamie Spears. Com maior liberdade, a cantora de 39 anos segue alfinetando sua família nas redes sociais, compartilhando relatos do período de 13 anos em que não teve controle sobre sua carreira artística e patrimônio.



Nesta segunda-feira (25), a princesa do pop usou seu Instagram para mandar um recado para sua família. No texto, a artista critica as "pessoas que ama" por só buscarem sua companhia quando é conveniente para elas e acrescenta: "Bem, eu não estou mais disponível para nenhuma delas agora! Eu não ligo de ficar sozinha… E, na verdade, eu estou cansada de ser essa Madre Teresa [de Calcutá] compreensiva… Se você é rude comigo então já era… Tchau!"

"Essa mensagem é para minha família… Por me machucar mais profundamente que vocês jamais saberão", declarou Britney. "Eu sei que a tutela está para acabar mas eu ainda quero justiça!", completou a cantora, sobre o fim do regime que se iniciou em 2008, quando Jamie Spears assumiu o controle da vida de sua filha. O pai da artista foi afastado da tutela após uma longa judicial que inspirou o movimento conhecido como "#FreeBritney".