Publicado 26/10/2021 12:34 | Atualizado 26/10/2021 12:55

Rio - Após passar por uma transição capilar, ou seja, retirar as químicas de alisamento e deixar que o cabelo cresça ao natural, Maisa vem sofrendo muitas críticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, a atriz, de 19 anos, postou uma foto com o cabelo alisado e isso foi suficiente para que os internautas sugerissem que Maisa usasse o cabelo sempre assim.

Chateada com a repercussão, a atriz rebateu os haters e se posicionou sobre as críticas. "Sim, gente, eu sei que tem gente que me prefere de cabelo liso etc mas eu não vou ficar alisando ele pro gosto das pessoas porque felizmente eu AMO meu cabelo natural e eu sei que fico bem dos 2 jeitos então só não fiquem comparando porque é muito chato. Posso usar o cabelo do jeito que eu quiser!", declarou a jovem.

