Renato Teixeira vai fazer show em Paty do Alferes - Lívia Fernandas de Oliveira

Renato Teixeira vai fazer show em Paty do AlferesLívia Fernandas de Oliveira

Publicado 26/10/2021 10:37

Rio - O cantor e compositor Renato Texieira rasgou elogios a ex-BBB Juliette Freire. Um dos nomes mais respeitados da MPB, ele falou sobre a desenvoltura da paraibana ao regravar a música "Disparada" (1996) para o documentário "Você Nunca Esteve Sozinha", produção original do Globoplay.

fotogaleria

"A versão da Juliette é a melhor de todas que já ouvi. Fiquei encantado com a versão dela, é belíssima. Ela desmontou aquela angústia da música, trouxe para o tempo de agora. Na época, a interpretação do Jair (Rodrigues) foi fantástica. Hoje eu gosto mais da interpretação dela. É um outro Brasil, mas a música prevalece, continua valendo", disse ele ao canal no YouTube de André Piunti.

O artista ainda falou sobre o que pensa de Juliette, a vencedora do "BBB 21". "Ela mostrou a decência do brasileiro, a perspicácia, a humildade, o senso de justiça, o carisma e beleza do povo nordestino. Essa moça é um grito de liberdade. Não sei como ela vai segurar essa barra... Num país convulsionado, surge uma brasileira decente, justa, que, mesmo sofrendo todos os preconceitos que o nordestino sofre, não perdeu a decência e representa a grande maioria do povo brasileiro", continuou ele.