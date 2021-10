Wagner Moura lança 'Marighella' em Salvador

Rio - Wagner Moura e mais famosos estiveram na pré-estreia do filme "Marighella", no Teatro Castro Alves, em Salvador, na noite desta segunda-feira. Dirigido por Wagner Moura, o longa é protagonizado por Seu Jorge, que não compareceu ao evento.

Famosos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Margareth Menezes, entre outros, estiveram na première. Quem também esteve no evento foi Maria Marighella, neta de Carlos Marighella. "Dia da Democracia, noite de festa! Marighella é de Salvador!", escreveu ela no Instagram.

Bruno Gagliasso também falou sobre o filme nas redes sociais. "Tenho uma relação forte com a Bahia. Nesta terra vivi um ano da minha vida, e quis o destino que eu voltasse pra cá. Aqui reencontro com a fé, a força, os amigos e recebo as bençãos de um lugar tão especial. Hoje à noite essa relação ganha um novo e maravilhoso capítulo. No Teatro Castro Alves começaremos a exibir @marighella_ofilme no Brasil! Salvador, cidade natal de Carlos Marighella, será a primeira de muitas casas que vão se abrir para contar essa história fundamental para entender o Brasil. Viva Marighella! Viva o cinema brasileiro!".

"Marighella" é um filme biográfico sobre o personagem-título, que se passa em 1969, ano de sua morte. A história mostra a luta armada do guerrilheiro, político e escritor em meio à repressão da Ditadura Militar.





