Marina Ruy Barbosa é flagrada com namorado pela primeira vez em público

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acompanhada pelo namorado, o deputado Guilherme Mussi, de 39, na tarde desta segunda-feira. Esta é a primeira vez que o casal é fotografado junto, já que costuma ser bem discreto. Marina e Guilherme estão juntos desde janeiro, mas só assumiram o namoro em junho, por meio de comentários nas redes sociais.

Ao perceber a presença do fotógrafo, Mussi acelerou o passo. Simpática, Marina parou para tirar fotos com algumas fãs que a abordaram no local. Apesar de só terem começado o relacionamento em janeiro, Marina e Eduardo se conhecem há cerca de dois anos. A atriz foi madrinha de casamento de Eduardo Mussi, irmão de Guilherme, com Maysa Marques, em setembro de 2019.

Marina, inclusive, ficou muito abalada com o acidente de jatinho que vitimou Maysa, em novembro do mesmo ano, em Maraú, na Bahia. No acidente, também morreram Marcela Brandão, o menino Eduardo Brandão Marques Elias, e o piloto de Stock Car Tuka Rocha.

Antes de Guilherme Mussi, Marina Ruy Barbosa foi casada com o piloto Xande Negrão.

