Lucca Dias e Thais Braz terminam o namoro novamente - Reprodução Instagram

Lucca Dias e Thais Braz terminam o namoro novamenteReprodução Instagram

Publicado 25/10/2021 21:07

Rio - Chegou ao fim o namoro de Thais Braz Lucca Dias. O anúncio foi feito pela ex-BBB através do Instagram, nesta segunda-feira. "Para as minhas conchinhas que me perguntaram muito nesses últimos dias, sim, estou solteira, optamos por terminar o relacionamento. Está sendo um ano de muitas mudanças e renovações na minha vida. Estou focada no meu trabalho", contou.

fotogaleria

Thais Braz Lucca Dias já tinham se relacionado no passado. Durante a separação dos dois, ela chegou a assumir um breve envolvimento com o rapper Xamã. Há um mês, a ex-BBB e Lucca voltaram a namorar. Mas o romance subiu no telhado de novo.