Atriz apresenta novo membro da família nas redes sociaisReprodução

Publicado 25/10/2021 19:29



Rio - Vera Fischer compartilhou nesta segunda-feira (25), os registros de seu fim de semana na companhia do filho Gabriel Fischer e a nora, Letícia. A atriz aproveitou o momento para apresentar o mais novo membro do clã: a cachorrinha Suki.

"Pessoal, tem coisa mais preciosa do que passar o final de semana com a família? Tem não...", escreveu na legenda. "Ah, Gabriel e Letícia aumentaram a família adotando a Suki, que é lindinha demais! Agora o Yuki tem uma irmãzinha. Boa semana pra todos com beijos carinhosos da Vera", finalizou a atriz.