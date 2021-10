Ator comenta sobre retorno ao Pantanal - Reprodução

Publicado 25/10/2021 17:43

Rio - Durante as gravações do remake de 'Pantanal', Marcos Palmeira, que interpretará o personagem José Leôncio, fez uma reflexão sobre como era o ambiente na primeira gravação da novela, quando ele interpretou Tadeu. Em um vídeo no Instagram, ele compara os dois trabalhos e as mudanças em 30 anos.



"É muito louco voltar aqui, 30 anos depois, ver a fazenda mantida, a sede. Mas são 30 anos de muita seca, de muito desmatamento, fica mais fácil para perceber a interferência humana, de uma forma muito clara, nesse bioma tão rico que é pantanal", disse.

Ele comentou sobre a expectativa com o remake. "Espero que essa novela traga uma reflexão, abra essas janelas, que a gente precisa cuidar, para que nos próximos 30 anos a gente possa ter uma recuperação ambiental, porque não está fácil não", disse.

"Pensando pelo lado profissional, sou muito grato de poder estar aqui, vivendo tudo isso e poder recontar essa história, 30 anos depois. Foram tantos amigos que eu fiz nessa novela, um início de carreira tão marcante, que me trouxe até aqui. Vamos aproveitar, fazer desse trabalho, maravilhoso", comentou.

Ele também espera trabalhar com boas energias no local. "Muita felicidade, muita alegria, muito astral, tenho certeza que a gente vai tocar no coração das pessoas que é o que a gente quer. Viva o Pantanal, vamos nos preocupar de verdade para preservar o pouco que ainda temos", disse.