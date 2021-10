Lexa - reprodução do instagram

Publicado 25/10/2021 17:18

Rio - Lexa fez a temperatura subir ao publicar um clique bem sensual no Instagram, nesta segunda-feira. Com um body preto, a cantora foi até o chão e exibiu suas curvas perfeitas. No cenário da imagem, tinha um círculo de fogo. A foto foi publicada para divulgar sua nova música da funkeira, 'Bruta', que será lançada nesta sexta-feira, dia 29.

"Seja dona de si, esteja no controle da sua vida", escreveu Lexa na legenda.

Os fãs não economizaram nos elogios a cantora. "Deusa do mundo", escreveu um. "Que perfeita", comentou outro. "Gostosa", destacou um terceiro.