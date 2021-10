Lexa usa vestido com 90 mil cristais para sambar na quadra do Salgueiro

Rio - Lexa impressionou o público com sua participação na apresentação da Unidos da Tijuca na quadra do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, neste sábado (16). Para a noite de samba, a cantora escolheu um vestido cravejado com 90 mil cristais, segundo seu estilista, Pedro Agah, além de vestir as cores da Tijuca, amarelo ouro e azul pavão. A artista compareceu ao evento com sua mãe, Darlin Ferratry, e ainda aproveitou para soltar a voz em alguns sambas da agremiação com os intérpretes oficiais, Wantuir Oliveira e Wic Tavares.

