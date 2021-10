Mestre Átila - Divulgação

Publicado 12/10/2021 09:09

Rio - Mestre Átila comandará os ritmistas da Lins Imperial no Carnaval 2022. O músico retorna à função após dois anos. Em 2017 e 2018, ele liderou a bateria da Acadêmicos do Sossego. Antes, havia trabalhado na Unidos de Vila Isabel e no Império Serrano, sua escola de origem e que presidiu.

Visando o retorno à Sapucaí, o sambista, que coleciona notas 10 e prêmios ao longo da carreira, chega com a sua experiência para somar ainda mais ao quesito bateria.

Convidado pelo presidente Flavio Mello, o novo mestre terá como foco principal, dar qualidade, resgatando o toque tradicional da bateria da escola, sempre valorizando os ritmistas da comunidade. Formar novos ritmistas também faz parte do projeto, através de oficinas de percussão que serão ministradas na quadra da escola.

"Faltam quatro meses para o desfile. Nosso objetivo principal é trabalhar com humildade, focado em termos de preparo da pulsação e velocidade do samba, adequando os ritmistas a uma regência diferente e causando impacto, pois seremos a primeira escola a entrar na Avenida no sábado de carnaval. Também daremos ousadia com coreografia para a bateria nos pontos certos do desfile, para cumprir o que o regulamento exige. Além de sustentação, disciplina musical e apresentação", pontua Átila.