Raissa de Oliveira - Divulgação

Raissa de OliveiraDivulgação

Publicado 04/10/2021 21:07

Rio - Rainha de Bateria da Beija- Flor, Raissa de Oliveira atraiu todos os olhares na escolha do samba-enredo da agremiação, na última sexta-feira, na Cidade do Samba, zona central do Rio.

fotogaleria

Mais magra, a jornalista conta que está fazendo dieta e voltou a malhar para encarar pela 20º vez a Sapucaí. “ Todos os anos é uma emoção diferente, é como se fosse a primeira vez. E eu quero sempre estar bem mentalmente e fisicamente para entregar o melhor de mim na Sapucaí e para o povo Nilopolitano” revelou a beldade.



Ao Dia, Raissa, que é mãe de Rhayalla, revelou que 24 horas é pouco para as inúmeras responsabilidades: “Eu acordo as 5h da manhã, mas não tenho hora para dormir. Cuido da casa, da minha filha, do meu maridão, trabalho e ainda tenho os meus compromissos como rainha . Mas não reclamo, eu só agradeço. Estou na melhor e mais feliz fase da minha vida”, contou a rainha da azul e branca.