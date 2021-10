Paolla Oliveira desce até o chão na quadra da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira, de 39 anos, roubou a cena na quadra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira. A atriz, que é rainha de bateria da agremiação, participou da escolha do samba-enredo para o Carnaval 2022. Usando um body vermelho e uma saia verde, as cores da escola, Paolla mostrou que tem samba no pé e rebolou até o chão. David Brazil, Adriana Bombom e Mumuzinho também participaram do evento.

"Hoje é dia de escolher e celebrar o novo samba-enredo @granderio. Aos poucos, com cuidados e responsabilidades, vamos recomeçando a sorrir, a acreditar que é possível um Carnaval 2022. Mas pra isso precisamos de consciência e saúde, então vacinem-se. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais próximos estaremos de pular, cantar, dançar e festejar todos juntos outra vez", escreveu Paolla nas redes sociais.

