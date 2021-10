Viviane Araújo se acaba de sambar na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo mostrou todo seu samba no pé e se acabou de sambar na quadra do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. A rainha de bateria da agremiação prestigiou o evento "Salgueiro convida Paraíso do Tuiuti", que contou com a presença de Thay Magalhães, rainha do Tuiuti, e da princesa Mayara Lima. No evento, Vivi também reencontrou o mestre de bateria Marcão e seu filho Marquinho, ambos são ex-integrantes do Salgueiro.

Relatar erro